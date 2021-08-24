Названы три шага, которые поднимут пенсии россиян до 30 тысяч

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал три шага, которые поднимут пенсии россиян до 30 тысяч рублей. В беседе с URA.RU он заявил, что это вполне возможно, если внести некоторые изменения в действующую систему.

Достойные пенсии — это величина переменчивая, но мы сейчас определили во фракции, что это не меньше 31 тысячи рублей. Это можно сделать, — отметил Аксаков.

Во-первых, нужно эффективно разделить доходы бюджета. В частности, они не должны «размазываться» по всем категориям граждан. К примеру, есть депутат Госдумы и школьный учитель, и обоим должна быть предложена одинаковая выплата.

Во-вторых, необходимо отметить возврат НДС на экспортёров сырья. По мнению депутата, большие суммы уходят на возмещение налога на добавленную стоимость на сырьё. Речь идёт о сотнях миллиардов, даже триллионов рублей, пояснил Аксаков.

И в-третьих, следует расширить подоходный налог. Так, введение более высоких налогов на соответствующие доходы даст новые возможности пополнения бюджета.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд разработал новый порядок назначения страховой пенсии по старости. Теперь этот процесс будет проходить автоматически, без посещения ПФР.