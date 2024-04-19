Названы три продукта, которые сделают борщ намного вкуснее Повар Архипова: чернослив, сахар и сало сделают борщ вкуснее и ароматнее

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Сделать борщ более ароматным и вкусным можно с помощью чернослива, сахара и соленого сала с чесноком, рассказала «БелНовости» повар Юлия Архипова. По словам специалиста, добавки придадут блюду уникальность.

Чернослив нужно добавлять в середине приготовления, когда в бульон уже положили картофель. Перед варкой его следует замочить на десять минут, после чего промыть. В кипятке сухофрукт станет мягким и желеобразным, придав борщу сладковатый привкус. Но чернослива не должно быть слишком много. На кастрюлю обычно хватает трех — пяти штук.

Другим секретом вкусного борща Архипова назвала добавление сахара или натурального меда. Они придадут особый вкус и приятную сладость. В готовый борщ также иногда добавляют соленое сало с чесноком, предварительно измельчив его. Оно может придать супу пикантный вкус.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что на завтрак стоит съесть хотя бы кусок сыра или банан. Она также предупредила об опасности курения и употребления кофе с утра натощак — велик риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. По ее словам, кофе и сигареты натощак могут вызвать рефлюксную болезнь. Тогда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки будет регулярно забрасываться в пищевод.