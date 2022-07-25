Названы три главные победы российской армии в ходе СВО на Украине Военный историк Норин: операции в Херсоне, Мариуполе и Северодонецке — главные победы России на Украине

Фото: МО РФ

Военный историк Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru назвал операции ВС РФ по освобождению Херсона, Мариуполя и агломерации Северодонецк-Лисичанск-Рубежное главными победами России в ходе спецоперации на Украине на данный момент. Он подчеркнул, что в первом случае стоит говорить о настоящем блицкриге, поскольку «противника разгромили на этапе выхода на позиции, взяли крупный областной центр».

Разумеется, кампания ВС РФ под Херсоном в начале СВО. Удался классический блицкриг — противника разгромили на этапе выхода на позиции, изувечили ударами с воздуха и взяли крупный город, областной центр, прикрытый Днепром, с минимальным сопротивлением, минимальными разрушениями и жертвами. В ходе этой операции удалось занять еще несколько важных объектов. В первую очередь это Северо-Крымский канал, — отметил Норин.

Победу России в Мариуполе собеседник назвал «тяжелой, выстраданной, но безусловной». Он добавил, что во время боевых действий противник «не отступил и не отошел на другие позиции, не прошел процедуру „экстракшн“, а сложил оружие, сдался в плен, был уничтожен».

[В Мариуполе] целиком уничтожили бригаду морской пехоты ВСУ, украинский полк «Азов» — его изначальный состав и приданные части, — рассказал Норин.

Историк добавил, что третий крупный успех — освобождение ЛНР, а именно взятие под контроль агломерации Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. По его словам, победа «не такая эффектная, как в Мариуполе, но удалось добиться локальных окружений, собрать и уничтожить множество вражеской техники».

Удалось нанести ВСУ тяжелое поражение с крайне тяжелыми людскими потерями для Украины. Киев буквально был вынужден закидывать дыры на фронте мясом из территориальных батальонов, — считает Норин.

Он также предположил, что в ближайшие недели ВСУ предпримут попытку контрнаступления, а ВС РФ, в свою очередь, будут стремиться освободить оставшуюся часть ДНР, прежде всего Славянск и Краматорск.

Ранее первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин допустил, что у России появится общая граница с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. По его словам, это зависит от того, как будет развиваться военная операция на Украине.

Ранее газета New York Times выпустила материал, в котором отмечалось, что украинские войска собираются провести контрнаступление, чтобы отбить взятые под контроль Россией города, в частности Херсон. Автор статьи Эндрю Крамер привел заявление представителей Украины о том, что ВСУ в последние дни усиленно атакуют российские военные объекты.