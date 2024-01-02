Названы три новых штрафа ЖКХ в 2024 году В 2024 году ввели штрафы за отсутствие умных счетчиков и перепланировку

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

В 2024 году Госдума продолжит рассмотрение законопроекта об увеличении штрафов для владельцев недвижимости за административные правонарушения, сообщают «Известия». В том числе россиян могут обязать выплатить сумму за недопуск газовой службы в квартиру и перепланировку, сделанную без разрешения.

Законопроект предусматривает штраф за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Сейчас штраф для граждан составляет 1–2 тыс. рублей, а проект предлагает увеличить его до 5–10 тыс. рублей. Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 января, однако сроки сдвинулись.

До 31 декабря 2023 жители могли узаконить уже выполненную перепланировку в квартирах, однако С 1 января 2024 года срок моратория на штрафы за перепланировку без разрешения подошел к концу. Согласно статье 7.21 КоАП РФ, за незаконную перепланировку собственники теперь могут получить штраф 2–2,5 тыс. рублей. Также инспектор направит владельцу квартиры предписание, по которому собственник обязан в срочном порядке узаконить перепланировку или вернуть квартиру в исходное состояние.

Также с 1 января 2024 года разрешается применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям, которые не выполнили установку, замену и ввод в эксплуатацию умных счетчиков. Согласно ст. 9.16 КоАП РФ, за нарушение должностным лицам придется заплатить штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили установить газоанализаторы в газифицированных квартирах, соответствующая графа за установку датчиков может появиться в квитанциях ЖКХ. Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова объяснила, что таким образом власти пытаются снизить количество взрывов бытового газа.

До этого заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что граждан России, получающих пенсионные выплаты, освободят от комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. По словам парламентария, новое правило будет распространяться на всех пенсионеров, а не только на льготные категории.