Названы три грозных симптома рака на поздней стадии Шишка на шее, боль в груди и боль в спине могут говорить о четвертой стадии развития рака

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Три самых частых симптома, которые могут свидетельствовать о четвертой стадии развития рака, — это появление шишки на шее, боли в груди и спине, пишет LIVE24 со ссылкой на исследование, опубликованное в издании Lancet Oncology Journal. Другие частые симптомы, по данным ученых, — новообразования на других частях тела, внезапное кровотечение и изменения в работе кишечника.

Специалисты уточнили, что в большинстве случаев названные симптомы связаны с другими заболеваниями, которые не относятся к онкологии. Но при появлении одного или нескольких из них стоит обратиться в врачу, так как своевременное обнаружение раковой опухоли увеличивает шансы на быстрое и успешное выздоровление.

Директор Российской экологической платформы Сергей Шахматов ранее рассказал, что замена российских энергоносителей в Европе бурым углем приведет к развитию у населения региона хронических заболеваний, онкологии и к генетическим изменениям. По его словам, такие эффекты оказывает на организм выделяющийся при сжигании угля бензопирен. Также бурый уголь, в отличие от каменного, при сгорании выделяет меньше энергии и больше золы, а также выпускает в воздух большое число тяжелых металлов, которые могут попадать в организм людей с пылью, уточнил экс-парламентарий.