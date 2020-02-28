https://static.news.ru/photo/b1201da6-5a29-11ea-a3c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система «РЭО Радар» повлияла на ситуацию с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Благодаря технологии региональные операторы решили свыше пяти тысяч проблем. В пресс-службе РЭО выделили три основные сложности, с которыми сталкиваются граждане в обращении с мусором.

Среди них: нарушение правил вывоза (34%), беспорядочные свалки (25%). Еще 19% неприятностей связывают с отсутствием контейнеров для раздельного сбора, передаёт телеканал «360».

Усилия России по внедрению системы раздельного сбора и переработки мусора являются низкоэффективными. К такому выводу пришла международная группа экспертов, работающая по заказу ВЦИОМ и Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил глава центра Валерий Фёдоров.

По результатам анализа был составлен так называемый рейтинг готовности стран к будущему в части природных ресурсов и экологии. В графе «переработка мусора» на первом месте оказались Великобритания, Германия и Канада. РФ же заняла предпоследнее место, опередив лишь Саудовскую Аравию.

Даже такие проблемные в плане переработки отходов страны, как Индия и Индонезия, оставили Россию позади. Первая заняла позицию на два пункта выше, чем наша страна, вторая — на четыре. Фёдоров считает такое положение вещей закономерным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество региональных мусорных операторов, которым угрожает банкротство, сократилось с 21 до 11. Об этом заявил куратор мусорной реформы и глава Российского экологического оператора (РЭО) Илья Гудков.