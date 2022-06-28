Названы три действенных способа избавиться от повышенной потливости Бьюти-эксперт Гариева перечислила наиболее действенные способы борьбы с излишней потливостью

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Врач и основательница медицинского центра Bionika Залина Гариева рассказала о наиболее эффективных способах побороть гипергидроз — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет. В беседе с Marie Claire она указала, что при заметной ощутимости гипергидроза необходимо обратиться к врачу.

Одним из наиболее безболезненных способов справиться с нарушением организма является введение ботулотоксина в места повышенной потливости. Как отмечает специалист, это не требует хирургического вмешательства и применения наркоза. Врач вводит заранее рассчитанную дозу инъекции в мышцу, после чего та блокирует выработку пота.

Ботулинотерапия дает выраженный результат, который держится около года. Процедура актуальна как для женщин, так и для мужчин, — подчеркивает Гариева.

Вторым методом называется медикаментозная терапия. Для ее реализации врач должен собрать все необходимые виды анализов и следом назначить индивидуальное лечение. Этот способ при длительном применении может вызвать разного рода побочные эффекты, именно поэтому процедуры должны проводиться под строгим контролем доктора.

Также гипергидроз можно побороть при помощи хирургической операции — симпатэктомии. В ходе операции врач пережимает часть симпатических нервных волокон, которые отвечают за работу потовых желез. Делается это все под общим наркозом, а за процедурой следят видеокамеры. Тем не менее Гариева уточняет, что данный способ не всегда эффективен.

Процедура требует последующей реабилитации, так как может развиться компенсаторный гипергидроз и другие побочные эффекты. К тому же, по отзывам пациентов, этот метод далеко не всегда дает выраженный пролонгированный эффект, — отмечает она.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, чем опасна повышенная потливость. По ее словам, это может быть симптомом лейкоза, гипертиреоза и даже ВИЧ.