Названы традиции и обычаи в день святого Захария

Святой Захарий Серповидец получил своё прозвище, когда в пророческом сне увидел летящий по небу серп. С тех пор 21 февраля согласно обычаю крестьяне готовят свои серпы к жатве и окропляют их святой водой, пишут «Народные Новости».

Считалось, что 21 февраля святой Захарий с небес наблюдает за тем, как люди готовятся к сбору урожая, и сам осматривал серпы. На Руси этот инструмент почитался особо, он считался символом плодородия и, что важно, изготавливался из железа. Предметы из железа в старые времена часто наделялись свойствами оберегов, которые защищают от нечистой силы и приносят удачу, — сообщает издание.

Крестьяне верят, что окроплённый святой водой серп облегчает жатву, а если на небе ярко светит серп луны, это означает, что урожая будет много. Помимо этого, считается, что сны в ночь на 21 февраля — вещие. По легенде в этот день святой Захарий лично осматривал с небес серпы крестьян. Считалось, что если инструмент затупел, заржавел или не готов к работе, то на хозяина может пасть несчастье. В этот день не рекомендуется проводить операции или лечить зубы, так как по традиции 21 февраля раны плохо заживают.

Ранее стало известно, что в этом году Масленица начнётся в последний день зимы. Блинная семидневка продлится с 28 февраля по 6 марта. Масленица традиционно отмечается в воскресенье перед Великим постом. Но празднуют россияне все семь дней. В пищу уже не стоит употреблять мясо, зато сыр, творог, масло и другие молочные продукты можно есть до отвала.