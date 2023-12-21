Назван топ-5 слов-паразитов в русском языке Эксперт по технике речи Рагга: самым популярным словом-паразитом является «блин»

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Самыми популярными словами-паразитами в речи россиян являются: «блин» и его матерное производное, «типа», «на самом деле», «это самое» и «короче», рассказал NEWS.ru эксперт по технике речи Тимур Рагга. Он отметил, что даже самый грамотный и образованный человек иногда упрощает свою речь путем использования подобных выражений.

Даже самый грамотный и образованный человек порой упрощает свою речь путем использования слов-паразитов. Таким образом он рискует сместить фокус внимания своего слушателя, а также прослыть неначитанным и малограмотным человеком. Основные слова-паразиты - это «блин» и его матерное производное, «это самое», «на самом деле», «короче», «типа». Бывает, что мы комбинируем слова-паразиты в одной фразе: «типа, это, короче», — добавил Рагга.

Ранее психолог Екатерина Маденко рассказала NEWS.ru, что причиной использования детьми матерных выражений иногда становится стресс или трудности в коммуникации. Эксперт отметила, что родителям стоит подавать правильный пример и научить ребенка по-другому выражать эмоции.

Собеседница подчеркнула, что взрослым лучше сохранять спокойствие, услышав бранные выражения, так как резкая реакция может усилить подобное поведение детей. По ее словам, в детском мире легко вызвать внимание, используя запретные слова.