Названы топ-3 профессий будущего и «умирающие» специальности

https://static.news.ru/photo/48c1d34a-ee3a-11e9-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allie Goulding/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России, как и в остальном мире, скоро появятся новые профессии, а некоторые станут ненужными из-за цифровизации и новых технологий. Такого мнения придерживается бизнесмен Рубен Варданян.

Новая бизнес-среда сделает востребованными людей, объединяющих усилия специалистов из разных сфер, сказал он в беседе с РБК.

Мы пришли к этапу, когда профессии, к которым все привыкли, например финансовый директор, главный юрист или главный комплаенс, ставят вопрос: а что вообще эти люди должны делать? — рассказал Варданян.

Он уверен, что скоро, например, может стать актуальной профессия «толмача» или переводчика с русского на русский. То есть человек, который будет связывать разные отделы и предлагать механизмы их взаимодействия.

Также в топ-3 вошли такие профессии будущего как «синтезатор данных», который может оперировать гигантскими объёмами информации, анализировать их и находить им применение, а также создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях — которые тем не менее тоже пройдут через процесс трансформации.

А вот бухгалтеров, водителей-дальнобойщиков и таксистов Варданян считает «умирающими» профессиями. Уже сегодня спрос на бухгалтеров, например, падает на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот. Что касается любого рода водителей, то в будущем их, вероятно, заменят беспилотники.

Как ранее писал NEWS.ru, в два раза сократить число специальностей в заведениях среднего профессионального образования планирует Министерство просвещения РФ. Это планируется реализовать за счёт объединения и укрупнения.