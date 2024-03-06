Названы темы, о которых не стоит говорить рядом с умными гаджетами Аналитик Ульянов: рядом с умными гаджетами нельзя вести компрометирующие беседы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Владельцам умных гаджетов следует избегать компрометирующих разговоров рядом с этими устройствами, рассказал в беседе с «Москвой 24» руководитель аналитического центра Владимир Ульянов. По его словам, есть вероятность, что подобная информация может попасть в третьи руки — например, при взломе злоумышленниками.

Людям, которым очень важно и критично, чтобы информация о каком-либо вопросе не была скомпрометирована, лучше избегать общения рядом с умными гаджетами. Речь идет про устройства, которые постоянно находятся в режиме ожидания, слушают, их микрофон активирован, — пояснил Ульянов.

Он добавил, что теоретически данные могут передаваться на удаленные сервера. Эксперт подчеркнул, что у каждого человека есть информация, которой он не хотел бы делиться, и в случае взлома устройства содержание компрометирующего разговора может попасть к злоумышленникам, которые смогут использовать эту информацию против самого человека.

Ранее Владимир Ульянов назвал мифом утверждение, что использование телефона во время подзарядки может привести к поломке гаджета. Эксперт подчеркнул, что во время зарядки можно брать смартфон, это никак не отразится на работе устройства.