Названы темы, которые нельзя обсуждать в обществе Эксперт по этикету Свежакова: на публике лучше не обсуждать здоровье и религию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

К запрещенным темам для обсуждения на публике относятся здоровье, религия и политика, рассказала в беседе с «Москвой 24» эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. По ее словам, также не следует говорить о спорте, деньгах и детях.

С малознакомыми людьми нельзя обсуждать здоровье. Есть такое правило: болеешь — сиди дома. Если вы все-таки решили выйти в общество, то не надо никому рассказывать, что у вас болит голова, насморк или поднимается температура. Это не добавит ничего приятного в ваше общение, — объяснила эксперт.

Свежакова отметила, что лучше не обсуждать и религию, так как люди могут быть разного вероисповедания, а также политику, поскольку эта тема всегда приводит к спорам. Обсуждение спорта тоже может повлечь разногласия — собеседники могут болеть за разные команды.

Также не затрагивать тему денег, так как непринято обсуждать способы и размер дохода, добавила специалист. Кроме того, с малознакомыми людьми не следует говорить о детях.

Тему детей с малознакомыми людьми тоже лучше не затрагивать. Потому что, например, одни хотят завести ребенка, но у них не получается. У других дети могут иметь проблемы со здоровьем, поведением. Поэтому лучше эту тему не поднимать, — добавила Свежакова

Ранее Ольга Свежакова рассказала, что общаться по видеосвязи в общественных местах можно, но для этого важно соблюдать ряд правил, чтобы не мешать окружающим. Так, во время разговора не стоит снимать других людей без разрешения. Чтобы не нарушать чужие границы, нужно общаться только в наушниках.