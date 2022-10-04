Названы Telegram-каналы, владельцев которых задержали за публикацию фейков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В число Telegram-каналов, заподозренных МВД РФ в публикации фейков о бизнесменах и чиновниках, в частности, вошли каналы «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief», сообщил РИА Новости информированный источник. Совокупная аудитория этих каналов составляет около 195 тысяч подписчиков.

Речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief», — сказал источник.

Ранее в МВД сообщили о задержании владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали дискредитирующую информацию о крупных бизнесменах, топ-менеджерах госкорпораций, а также о высокопоставленных должностных лицах в России. За удаление публикаций администраторы каналов требовали выкуп в криптовалюте. Тем, кто хотя бы раз платил мошенникам, приходилось отдавать деньги ежемесячно.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой». Им грозит до двух лет лишения свободы. Суммарный охват аудитории «шантажирующих» Telegram-каналов составлял 900 тысяч человек, отмечается в пресс-релизе МВД.