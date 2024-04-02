Названы суммы выплат семьям погибших в ДТП с поездом в Ярославской области РЖД выплатят по 3 млн рублей семьям погибших в ДТП в Ярославской области

Фото: t.me/mchs_official

Российские железные дороги выплатят по 3 млн рублей родственникам погибших в ДТП в Ярославской области, где поезд протаранил рейсовый автобус, сообщила пресс-служба холдинга. В РЖД подчеркнули, что оказывают всестороннее содействие следствию в расследовании деталей смертельной аварии.

Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 млн рублей. Оказываем всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия, — сказано в сообщении.

Об аварии с участием скорого поезда и автобуса стало известно 1 апреля. По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде в селе Берендеево. В результате аварии погибли восемь человек, находившихся в салоне автобуса. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что диспетчер железнодорожного переезда находился в состоянии алкогольного опьянения. Глава региона заявил, что работник допустил выезд пассажирского транспортного средства на рельсы.

При этом одна из очевидцев аварии рассказала, что автобус внезапно заглох на переезде, поэтому поезд не успел остановиться и снес его. По словам женщины, пассажиры видели приближающийся состав, однако никто из них не смог выйти. Она предположила, что двери в автобусе были заблокированы.