Названы суммы, которые россияне дают детям на карманные расходы SuperJob: россияне дают детям на карманные расходы в среднем 620–1320 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане РФ дают детям на карманные расходы в среднем 620–1320 рублей в неделю, гласит опрос сервиса SuperJob. Сумма выделенных денег зависит от возраста. Чем старше дети, тем меньше родители следят за тем, как они расходуют полученные средства.

Большинство россиян дают школьникам в возрасте от 7 до 10 лет до 500 рублей в неделю. 11–14-летние и 15–17-летние получают от 500 до 1000 рублей. 71% родителей дают до 500 рублей детям младшего школьного возраста, а 500–1000 — 20%. Средняя сумма на неделю в этой категории, согласно исследованию, составляет 620 рублей.

Среди родителей 11–14-летних средняя сумма составляет 930 рублей. До 500 рублей детям выдают 38% опрошенных граждан, а 500–1000 — 39%. От 1000 до 3000 рублей выделяют 11% родителей, а всего 4% выбрали вариант в 3000–5000 рублей. 15–17-летние подростки получают от 500 до 1000 рублей. Вторым по популярности стал вариант 1000–3000 рублей. Средней суммой в этой возрастной категории стали 1320 рублей.

В основном родители дают детям деньги на безвозмездной основе или сочетают с поощрением ребенка. Всего 3–6% детей в разных возрастных категориях получают средства, только «зарабатывая» их.

Ранее психолог Анастасия Валуева объяснила, как родителям воспитывать детей поколения W. По ее словам, для таких детей естественной средой становятся технологии, с ними нужно придерживаться гибкого подхода.