Франция и Италия являются теми странами, совершить путешествие по которым мечтает наибольшее число россиян. К этой категории относится 9% жителей страны.
По 7% российских туристов желают ознакомиться с красотами Турции и США. Таковы результаты исследования, которое провели эксперты Аналитического центра НАФИ, сообщает
Третьим по востребованности направлением стала Германия. Её хотят посетить 4% россиян. Далее по популярности идут Великобритания и Испания.
Эксперты отмечают, что почти каждый десятый опрошенный рассказал о нежелании выезжать за границу, а каждый сотый признался, что мечтает посетить любую страну.
Ранее News.ru сообщал, что россияне начали массово ездить в Сербию. Поток туристов из России в Белград вырос на 33% за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучила в беседе с News.ru представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович в рамках Международного российского туристического форума «Отдых».