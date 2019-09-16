https://static.news.ru/photo/39b7390e-d840-11e9-99f1-fa163e074e61_660.jpg Лувр, Франция Фото: Johanna Hoelzl/dpa/Global Look Press

Франция и Италия являются теми странами, совершить путешествие по которым мечтает наибольшее число россиян. К этой категории относится 9% жителей страны.

По 7% российских туристов желают ознакомиться с красотами Турции и США. Таковы результаты исследования, которое провели эксперты Аналитического центра НАФИ, сообщает RT .

Третьим по востребованности направлением стала Германия. Её хотят посетить 4% россиян. Далее по популярности идут Великобритания и Испания.

Эксперты отмечают, что почти каждый десятый опрошенный рассказал о нежелании выезжать за границу, а каждый сотый признался, что мечтает посетить любую страну.

Ранее News.ru сообщал, что россияне начали массово ездить в Сербию. Поток туристов из России в Белград вырос на 33% за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучила в беседе с News.ru представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович в рамках Международного российского туристического форума «Отдых».