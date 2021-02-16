Названы страны, из которых в России возвращаются «утекшие мозги»

https://static.news.ru/photo/ae19c7fa-60a7-11e9-9676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

В Россию постепенно возвращаются специалисты, ранее покинувшие страну ради работы за рубежом. В первую очередь это касается граждан, уехавших в Европу и США. Об этом заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

В интервью РИА Новости Дворкович рассказал , что специалисты возвращаются, в первую очередь, из Европы и США. При этом российские стартапы активнее всего покупают в Китае, Европе и Юго-Восточной Азии, в частности в Сингапуре.

При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках, — сказал Дворкович.

По его словам, фонд «Сколково» не ограничивает участие иностранных инвесторов в российских проектах, уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнёрами и поддержке экспорта.

Одним из наиболее крупных направлений, которое позволяет привлекать к сотрудничеству ранее покинувших страну российских специалистов и их зарубежных коллег является университет Сколтех, где работают до 40% иностранных профессоров, а из 60% российских — около половины вернулись на родину из-за границы. Также там учится 20% иностранных студентов.

Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало — это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках, — резюмировал Аркадий Дворкович.

Ранее бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович предрёк новый виток кризиса в стране, который вызовет пандемия коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на форуме Innoprom. Об этом писал NEWS.ru.