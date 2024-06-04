Названы странности в изъятии бывших активов производителя «Хортицы» Юрист Русяев: в деле Global Spirit удивляет рассмотрение его курским судом

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Дело об аресте бывших активов холдинга Global Spirits, производителя водки «Хортица», в России вызывает ряд юридических вопросов, в том числе почему оно рассматривается в курском суде, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что выбор инстанции обуславливается местом жительства или нахождения ответчика.

Как правило, выбор суда определяется местом жительства или нахождения ответчика. В данном случае, если речь идет об аресте имущества физических лиц в связи с делом о госпитализации, логично предположить, что эти лица должны проживать в Курске или Курской области. Однако арестованные активы — заводы, дистрибьюторы, зарегистрированы на территории других регионов России, — пояснил юрист.

Кроме того, Русяев задался вопросом, каким образом данное судопроизводство об аресте активов юрлиц связано с принудительной госпитализацией менеджеров в психиатрическое учреждение. По его словам, связь между арестом активов Global Spirits и госпитализацией не очевидна. Также возникает вопрос об изъятии активов в доход государства, уточнил юрист. Эксперт предположил, что основанием для этого является включение владельца холдинга, украинского бизнесмена Евгения Черняка в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Однако здесь возникает юридическая коллизия: хотя собственником ряда арестованных компаний являлся сам Черняк, другие активы принадлежат третьим лицам — менеджерам и бывшим топ-менеджерам холдинга. Возможность конфискации имущества третьих лиц, не связанных с экстремистской деятельностью, требует серьезного юридического обоснования, — заключил Русяев.

Заводы ГК «Традиции успеха», которые выпускали на территории России водку «Хортица», ранее перестали работать. Эти предприятия связывают с Черняком. Отмечается, что производство спиртного в незначительных объемах перенесли на другие площадки.