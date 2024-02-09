Названы странности в деле россиянки, «щекотавшей» грудь «Родины-матери» Юрист Русяев: задержанной за видео с «Родиной-матерью» не стоило уезжать из РФ

Фото: vk.com/sledcomru

Уроженке Самары Алене Агафоновой, которую задержали в одном из аэропортов Москвы за видео с «щекотанием» груди монументу «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, не стоило уезжать из страны, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По словам эксперта, отъезд лишь усугубил ее положение в глазах властей. При этом он выразил сомнение, что девушка пыталась реабилитировать нацизм или оскорбить ветеранов.

Скрываться от следствия за границей гражданке Агафоновой не стоило, это усугубило ее положение в глазах властей и, возможно, повлияет на решение суда. У адвоката, безусловно, будут основания настаивать на смягчении приговора или даже полном оправдании своей подзащитной, — сказал он.

Русяев отметил, что считает слишком жестким квалификацию действий Агафоновой по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Он напомнил, что вменяемая ей статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, и выразил надежду, что дело переквалифицируют по более мягкой статье. Он также призвал принять во внимание, что девушка неоднократно извинялась за содеянное и утверждала, что не хотела оскорбить память ветеранов.

По ее словам, видеоролик был глупостью, неудачной шуткой, не предполагавшей нанесение кому-либо обиды. Повторив извинения уже после задержания, девушка еще раз признала свою неправоту. Скорее всего, у нее и в мыслях не было реабилитировать нацизм или оскорбить ветеранов. Это должно учитываться следствием и судом, — объяснил Русяев.

СКР 9 февраля сообщил о задержании 23-летней жительницы Самары, опубликовавшей в своих соцсетях видеоролик, в котором она «потрогала» грудь «Родины-матери». По мнению прокуратуры, она совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия». Следователи обвинили ее в оскорблении памяти участников войны и реабилитации нацизма.

Видео, на котором блогер, снимая монумент «Родина-мать зовет!», расположила палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его, распространилось в соцсетях летом 2023 года. Пользователи возмутились ее поступком. После этого девушка уехала из страны. После возвращения в Россию она была задержана в московском аэропорту и отправлена в Волгоград.