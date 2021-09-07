Названы сроки завершения испытания лекарства от коронавируса «Мир-19»

На завершение испытаний препарата для лечения коронавируса «Мир-19» потребуется не менее года, поэтому ждать его появления на рынке в ближайшее время не стоит. Об этом рассказал «Радио 1» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам врача, разработанное специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) лекарство находится ещё только на самой ранней стадии испытаний. Сейчас проверяется его безопасность, а эффективность его выяснят на следующих фазах исследования.

При удачном стечении обстоятельств и при условии, что будет сохранён особый режим ускоренной регистрации антиковидных препаратов, думаю, что в лучшем случае через год мы услышим о предварительных результатах третьей фазы, — отметил Крючков.

Иммунолог рассказал, что «Мир-19» является инновационным препаратом, который относится к группе интерферирующих мРНК. В основе его — маленькие фрагменты РНК, которые, попадая внутрь целевых клеток, препятствуют размножению там вируса. Помимо активного вещества там присутствуют вспомогательные вещества, которые служат для проникновения этих компонентов внутрь клетки.

Препарат «Мир-19» предназначен для ингаляционного или интраназального введения. Несмотря на кажущуюся простоту, лекарство должно быть введено именно медицинскими специалистами, чтобы обеспечить необходимый уровень концентрации в крови.

Ранее сообщалось, что «Мир-19» способен снижать число заражённых клеток в организме пациента в 10 тысяч раз.