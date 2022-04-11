Названы сроки восстановления разрушенной взрывом газа пятиэтажки в Ступино

Восстановление пятиэтажного дома, разрушенного в результате взрыва бытового газа в Ступино, может занять от шести до восьми месяцев, сообщил на брифинге губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также отметил, что власти помогут жителям, которые в результате происшествия остались без жилья, пишет «360».

Как правило, восстановление занимает от 6 до 8 месяцев, но я забегать вперед не имею права, — заявил Воробьёв.

По словам губернатора, жителям тех подъездов, которые не затронул взрыв, с высокой долей вероятности позволят сегодня вернуться в свои жилища. Он добавил, что власти помогут жильцам пострадавших квартир решить вопросы, связанные с имуществом.

Я здесь не для красоты, а чтобы решать вопросы. И по имуществу. Мы прекрасно понимаем, что большинство квартир не застраховано, ещё и в ипотеке, — сказал он.

Воробьёв также сообщил, что спасатели сегодня установят оборудование «Струна», которое позволит определить степень аварийности дома.

Взрыв произошёл утром 11 апреля в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома в подмосковном городе Ступино. Предварительной причиной ЧП в МЧС назвали утечку газа из-за неисправности газового оборудования. После взрыва обрушились внешние панели дома на четвёртом и пятом этажах, выбиты окна. Также внутренние разрушения зафиксированы в квартирах со второго по четвёртый этаж. Погибли два человека — мужчина и девочка 12 лет.