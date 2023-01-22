Названы сроки восстановления организма после гриппа Терапевт Рябков: на восстановление после гриппа организму потребуется более трех месяцев

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Терапевт Андрей Рябков рассказал URA.RU, что восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Эксперт отметил, что при легкой форме вирусного заболевания, человек может восстановиться в течение 7-10 дней, а при средней тяжести — от 10 до 14 дней. Он подчеркнул, что данные сроки зависят также от состояния иммунитета и наличия хронических заболеваний.

При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше. На срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, наличие хронических заболеваний, — сказал Рябков.

Врач также назвал самые опасные осложнения при гриппе: вирусная пневмония, вирусный менингит, обострение ишемической болезнь сердца, бронхиальной астмы, хронического бронхита.

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