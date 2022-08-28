Российская вакцина против гемофильной инфекции, созданная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) может быть зарегистрирована уже в 2023 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства. Отмечается, что сейчас российская вакцина проходит вторую фазу клинических испытаний.
Успешно завершены доклинические испытания и I фаза клинических испытаний, проводится II фаза клинических испытаний с участием 380 детей от трех месяцев до пяти лет, получение регистрационного удостоверения ожидается в 2023 году, — говорится в сообщении.