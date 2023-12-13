Названы сроки получения выплат за погибших в СВО Родные погибших в СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

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Члены семей погибших в СВО военнослужащих смогут получить единовременную социальную выплату не позднее, чем через год после их смерти. Это предусмотрено в поправке, опубликованной в электронной базе Госдумы.

Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена. В равных частях обратившимся за ее получением членам семьи, — говорится в поправке.

Такая выплата доступна для членов семей тех военнослужащих, которые погибли в результате увечья или других повреждений здоровья во время добровольной или обязательной службы. Она также распространяется на случаи, когда смерть военного наступила вследствие заболевания.

Ранее группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, по которому страховые выплаты в случае гибели участника военной операции на Украине могут распространить на их еще не родившихся детей. Их инициативу поддержало правительство. Авторы законопроекта предлагают установить особый порядок выделения страховых выплат в случаях, если ребенок уже был зачат, но еще не родился. При этом детали такого механизма в документе не приводятся.