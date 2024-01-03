Названы сроки перезапуска бывшего завода Hyundai в Петербурге Мантуров: перезапуск бывшего завода Hyundai планируется до середины 2024 года

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Перезапуск бывшего автомобильного завода Hyundai в Санкт-Петербурге планируется осуществить до середины 2024 года, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Международной выставки-форума «Россия». По его словам, рассчитывается, что к этому времени на предприятии начнут сборку автомобилей.

Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что тоже будет до середины 2024 года начата сборка автомобилей, — заявил Мантуров.

Автомобильный завод Hyundai начал работу в Петербурге в 2010 году. До весны прошлого года предприятие выпускало в год более 200 тысяч машин таких моделей, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, а также Kia Rio и Kia Rio X-Line. В марте 2022 года завод приостановил выпуск транспортных средств из-за возникших трудностей с поставками комплектующих.

Ранее Мантуров сообщил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге также возобновят в первом полугодии 2024 года. По словам министра, теперь владельцем предприятия является компания «Арт-Финанс». Он подчеркнул, что для производства уже нашли индустриального зарубежного партнера. Производственные мощности автозавода оценивают в 225 тысяч машин в год.