Названы сроки окончания волны заболеваемости ОРВИ в России Иммунолог Крючков: волна заболеваемости ОРВИ в России завершится в конце апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунолог Николай Крючков рассказал URA.RU, что в конце апреля в России закончится общая волна заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Эксперт отметил, что многие пациенты болеют по несколько раз из-за ослабленного иммунитета в результате постковидного синдрома. Он добавил, что в марте количество заболеваний будет повышенным, но пойдет на спад.

Как минимум весь март мы будем видеть довольно высокую реальную заболеваемость. Если смотреть по предыдущим сезонам, по длительности этих волн, то, скорее всего, к началу апреля будет уже заметно ниже. К концу апреля совсем упадет, — сказал Крючков.

Специалист пояснил, что постковидный синдром может длиться несколько месяцев, по этой причине люди могут повторно заболевать коронавирусом «по второму и по третьему, и по четвертому разу».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вероятность распространения холеры в России в настоящий момент крайне низка. Она добавила, что в 2023 году в стране не было выявлено ни одного случая заражения. Глава ведомства при этом признала, что риск заражения сохраняется. Она подчеркнула, что в России есть большие запасы отечественной вакцины от холеры, эффективность которой доказана.