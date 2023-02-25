Названы сроки окончания эпидемического сезона в России Вирусолог Альтштейн: эпидемический сезон в России завершится в апреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал URA.RU, что окончание эпидемиологического сезона характеризуется снижением распространения респираторных заболеваний, которое приходится на апрель. Эксперт добавил, что речь идет о таких заболеваниях, как грипп, парагриппы, аденовирусы и другие. Он при этом уточнил, что пандемия коронавируса, которая еще не завершилась, не подвержена правилам эпидемического сезона.

Если мы говорим о респираторных заболеваниях, то их сезон всегда заканчивается примерно в апреле. Это касается общих респираторных заболеваний, таких как грипп, всякие парагриппы, аденовирусы и так далее. В апреле эти простудные заболевания кончаются, — сказал Альтштейн.

Он отметил, что ежедневный прирост новых больных коронавирусом в 100 тысяч человек — не маленькая цифра. Он призвал проходить вакцинацию и проявлять осторожность.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы, включая вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, внесут законопроект, который предусматривает предоставление гражданам дополнительного выходного дня в году на прохождение диспансеризации без потери заработка. Отмечается, что на сегодняшний день ежегодная диспансеризация положена только государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам старше 40 лет.