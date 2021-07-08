В Подмосковье 1 августа проведут новый розыгрыш квартиры среди вакцинированных от коронавируса, сообщает «360».

Принять участие смогут те, кто сделал прививку от COVID-19 начиная с 25 июня. На кону — 40-метровая квартира на 24-м этаже в Ленинском городском округе. В квартире уже есть чистовая отделка и установлена сантехника.

В районе предусмотрено всё необходимое для комфортной жизни, в будущем там также планируется построить школу и поликлинику.

Ранее в рамках акции «Вакцинa рулит» была разыграна третья партия автомобилей среди москвичей, привившихся первым компoнентом вакцины с 28 июня по 4 июля. В рoзыгрыше участвовали 504 976 человек. Это больше, чем неделeй ранее. Как сообщалось, машины будут переданы победителям по процедуре дарения, а налоги за них оплатит организатор розыгрыша.