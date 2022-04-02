Названы сроки начала шестой волны COVID-19 в России

В России через месяц начнётся новая волна заболеваемости COVID-19 из-за с распространения штамма BA.2 — «стелс-омикрона», заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов. Эксперт добавил, что новый штамм стал причиной роста заболеваемости в других странах. Он отметил, что «стелс-омикрон» менее «быстрый», чем его предшественник, передаёт URA.RU.

«Стелс-омикрон» даже не предвестник, а причина шестой волны. Я всё-таки надеюсь, что она будет пониже. Я думаю, что через месяц подойдёт «стелс-омикрон», — рассказал Чепурнов.

Он указал на то, что власти Китайской Народно Республики не могут справится с распространением вируса, несмотря на все принятые «супермеры».

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Эксперт пояснил, что этот эффект связан с поражением нервной системы. Он добавил, что это нарушение может пройти самостоятельно, в противном случае, по словам врача, следует обратиться за медицинской помощью.