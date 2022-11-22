Названы способы узнать совместимость партнеров в отношениях Психолог Шахов рассказал, что проверить совместимость партнеров можно с помощью юмора и секса

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Совместимость между партнерами в отношениях можно определить сравнив глобальные взгляды и жизненные приоритеты, рассказал РИАМО психолог Александр Шахов. По его словам, важным индикатором совместимости является способность партнеров рассмешить друг друга, так как это позволяет понять, подходят ли друг другу партнеры интеллектуально. Также о высокой совместимости свидетельствуют одинаковые эмоциональные реакции на одни и те же события, уточнил эксперт. Он также подчеркнул важность схожести сексуальных предпочтений в совместимости партнеров.

Именно схожесть глобальных взглядов и жизненных приоритетов определяет, насколько вы друг другу подходите. Не получится семьи с мужчиной, если у вас на первом месте дети, а у него — работа. И кроме всего прочего, ценности меняются с очень большим трудом, — подчеркнул Шахов.

Психолог уточнил, что общие нравственные ценности являются основой крепких отношений. Он добавил, что построить долгосрочные и крепкие отношения с человеком, который не разделяет ваших идей насчет семьи, любви и отношений, невозможно.

Психолог Елена Масолова ранее рассказала— чтобы перестать думать о бывшем партнере, нужно сначала признать факт зацикленности на нем. Она посоветовала записывать мысли об экс-возлюбленном и составлять список всех испытываемых к нему чувств. Затем каждое из них нужно будет прорабатывать до тех пор, пока высказывать уже больше будет нечего, объяснила специалист.