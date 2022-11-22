Названы способы уберечься от онлайн-мошенников Использование отдельной карты для онлайн-платежей защитит от онлайн-мошенников

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Чтобы уберечься от онлайн-мошенничества важно не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать личные данные и реквизиты своих карт в сети, сообщает «МК в Мурманске». Также рекомендуется использовать для онлайн-платежей отдельную карту и установить на мобильный телефон и компьютер антивирус.

Мошенники могут представляться продавцами и покупателями на популярных сайтах — в таком случае они предлагают огромные скидки и низкие цены, сообщает издание. Также злоумышленники могут обещать огромную прибыль за незначительные действия — например, за прохождение опросов или участие в инвестиционных проектах. Издание уточнило, что признаком обмана является гарантия быстрого обогащения или большой выгоды.

Эксперт по коммуникациям и пиар-специалист Павел Шашлов ранее рассказал, что противостоять «психотрюкам» телефонных мошенников можно, сбивая злоумышленника с намеченного плана разговора. Так, например, можно попросить звонящего, который, как правило, представляется сотрудником правоохранительных или фискальных органов, повторно уточнить свои данные — имя, фамилию, должность и название ведомства. По словам эксперта, уже на этом моменте злоумышленник начинает сбиваться, а его уверенность пропадает. Можно предложить ему оставить свой номер телефона, чтобы перезвонить позже, а также спросить адрес, по которому можно подъехать для решения вопроса вживую.