Названы способы согреться дома без особых трат Согреть дом без обогревателей помогут свечи и толстые шторы

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Согреть дом в осенние холода, не используя обогреватели, могут помочь свечи, толстые шторы на окнах и даже выпечка, пишет издание «ФедералПресс». Так, например, шторы сыграют роль термоизолятора и защитят жилье от сквозняка, а открытая духовка, после того как испекся пирог, при остывании осушит воздух и нагреет кухню. Также дадут тепло и создадут уют свечи, расставленные в квартире на видном месте.

Зажгите свечи и расставьте их по комнате, где находитесь, — они могут произвести много тепла. Размещайте их осторожно и не оставляйте без присмотра. Они делают комнату более уютной, вписываются в каждый интерьер и выглядят эффектно, — пишет издание.

Для сохранения тепла также нужно закрыть те комнаты, которые не используются. Так помещение нагреется намного быстрее и не произойдет утечки теплого воздуха. При этом после принятия горячего душа стоит открыть дверь из ванной: теплый воздух из нее перекочует в другие комнаты, смешается с холодным и гарантированно поднимет температуру в помещении на 1-2 градуса.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что согреться в холода с приходом осени поможет не только чашка горячего чая. Она посоветовала обратить внимание на мясные блюда, а также на продукты, содержащие специи. Кроме того, с приходом осени диетолог рекомендовала включить в рацион различные супы.