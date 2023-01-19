Названы способы снизить уровень стресса на экзамене Психолог Погребняк: снизить стресс на экзамене помогут четкий план подготовки и шпаргалки

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Экзамены заставляют студентов волноваться, но уровень стресса можно снизить, если понимать свои задачи и иметь четкий план подготовки, сообщила «Радио 1» психолог Наталия Погребняк. Готовиться и учить билеты лучше заранее, но и шпаргалки тоже могут помочь, ведь сам факт, что где-то есть подсказка, успокаивает, объяснила врач. При этом стресс обусловлен и различными страхами с завышенными требованиями перед собой, рассказала Погребняк.

У нас может быть интересное представление об экзамене как о пытке, и это нагнетает наше внутреннее состояние. Конечно, это страх оценки. И завышенные требования от родителей, самого себя и общества. Это превращает подготовку в сильный и долговременный стресс, — объяснила психолог.

Врач посоветовала четко определить стоящие задачи, задать себе вопрос, насколько важен тот или иной экзамен. Для этого экзамен можно оценить по шкале от нуля до 100, где последний показатель — самое важное, что может произойти в жизни.

Когда вы обозначите ценность задачи, то поймете, что переживать особо не из-за чего, — добавила эксперт.

При этом нужно проще относиться к процессу и помнить, что экзамен в какой-то степени лотерея, а «преподаватели тоже люди», отмечается в статье.

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