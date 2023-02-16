Названы способы сэкономить на ремонте квартиры Дизайнер Лагутин посоветовал делать ремонт своими руками в целях экономии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сэкономить на ремонте квартиры, следует делать его своими руками, посоветовал дизайнер и архитектор Константин Лагутин. Специалист рассказал РИАМО, что этот способ предполагает, что человеку нравится создавать что-то своими руками. Из-за этого такой вариант сэкономить подходит далеко не всем.

Если говорить про молодую семью, то как вариант — взять отпуск на лето и сделать ремонт у себя в квартире — самый экономичный способ. Но этот способ должен предполагать следующее — это должно делаться не только от экономии, а от сердца. Человек должен любить работать руками, он должен получить удовольствие от того, что он делает сам для себя, — пояснил Лагутин.

По словам дизайнера, сейчас общество возвращается к тому, что лучше сделать что-то своими руками — сшить одежду или приготовить еду. Но при возникновении желания сделать ремонт без помощи профессионалов нужно учитывать, хватит ли у человека сил и ресурса.

Чтобы интерьер выглядел современно, но при этом обошелся дешево, достаточно прибегнуть к европейскому стилю, считает дизайнер. Под этим подразумеваются белые стены и потолок и выполненный под дерево пол. Такой ремонт не потребует много ресурсов — специалистов, которые выполнят работу, можно найти через сервисы, а материалы купить самостоятельно.

Для обстановки квартиры можно использовать старую мебель, которая досталась от друзей или родителей. Специалист советует покрасить ее в один цвет, тогда она будет сочетаться и выглядеть современно. Дизайнер отметил, что выбрать понравившийся стиль можно в примерах работ на сайтах различных фирм.

На мой взгляд, это прямо два супербюджетных решения, которые могут привести человека к современному интерьеру, — заключил архитектор.

Ранее Лагутин посоветовал отказаться от переноса мокрых зон из одной части квартиры в другую. Такая перепланировка может привести к техническим проблемам при последующем использовании ванной комнаты и туалета.