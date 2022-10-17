Названы способы разрешить конфликты внутри рабочих коллективов «Авито Работа»: конфликты внутри коллектива могут решить материальные поощрения сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководители рабочих коллективов должны своевременно замечать возможные конфликты между сотрудниками и разрешать их, рассказали РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа». Так, связанные с выполнением рабочих задач конфликты следует регулировать, формулируя конкретные цели компаний и мотивируя сотрудников работать в том числе с помощью материальных поощрений, а также поддерживая инициативность сотрудников, рассказали эксперты.

Как подчеркивают специалисты, личностные конфликты должны решаться руководителем только персонально с каждой из сторон — таким образом получится выяснить причины противостояния и выявить его инициатора.

Обсуждение проблемной ситуации следует проводить на общей встрече. Если компромиссного решения достичь все же не удается, руководитель самостоятельно принимает решение вплоть до перевода одного из сотрудников в другое подразделение, — советуют эксперты.

Для поддержания духа сотрудников также рекомендуется устраивать телефонные консультации, очные и онлайн-встречи с психологом и вебинары о преодолении тревожности. Сплотить коллектив помогут внутренние конкурсы и фестивали, а также творческие мастер-классы.

Также в «Авито Работа» отметили, что многие крупные компании разрабатывают собственные социально ориентированные программы и привлекают свои коллективы к благотворительности. Сотрудники шефствуют над детскими домами, раздают бесплатные обеды, выходят на экологические акции, помогают приютам для бездомных животных. Такие меры способствуют сплочению коллектива, уточнили эксперты.

Президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин ранее пожертвовал значительную часть своего капитала на благотворительность. Крупный пакет акций Росбанка (до 50%), который бизнесмен в мае приобрел у французской компании Societe Generale, перейдет в эндаумент основанного Потаниным еще в 1999 году благотворительного фонда и увеличит его до 100 млрд рублей. О планах передать крупный капитал на благотворительность Потанин заявлял еще в 2010 году.