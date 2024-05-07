Названы способы распознать сладкую клубнику «Доктор Питер»: на сладкую клубнику указывают сильный аромат и цвет

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Сильный аромат и равномерный красный цвет клубники говорят о спелости и сладости ягоды, заявили опрошенные порталом «Доктор Питер» эксперты. Также вкусную клубнику выдает чашелистик, который отходит от плода.

Зеленый чашелистик должен быть на каждой ягоде. Если он удален, хранится она хуже. Да и оценить, насколько свежа клубника, вы не сможете. Чашелистик должен быть крепким и зеленым, ни в коем случае не вялым. Сладкой будет клубника, у которой чашелистик отходит от плода. Если его края плотно прилегают к ягоде, она может быть с кислинкой, — предупредили эксперты.

Кроме того, специалисты советуют выбирать ягоду, упакованную в прозрачный контейнер. Это позволит лучше оценить продукт и убедиться, что на дне лотка нет сгнившей клубники. Не стоит ориентироваться и на большой размер ягоды. По словам экспертов, «гигантские» плоды, вероятно, взрастили с помощью добавок вроде нитратов.

Специалисты не рекомендуют покупать клубнику с белыми кончиками — это значит, что ягода незрелая. В сладкой ягоде, объяснили эксперты, семечки должны быть немного уплотнены в мякоть.

Ранее руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева сообщила, что черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами. По ее словам, в чернике много витаминов и антиоксидантов, также она успокаивает воспаления в желудке и кишечнике.

Она добавила, что голубика также борется с воспалениями и полезна для пищеварения, у нее есть и антибактериальное действие. В свою очередь клюква богата витамином C, который укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и делает процессы заживления более быстрыми.