Названы способы распознать ложь Профайлер Матющенко: ложь можно распознать по особым фразам, жестам и позам

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Ложь можно распознать по использованию особенных фраз, неестественным интонациям и модуляциям голоса, а также через особые жесты, микродвижения и выражения лица, рассказала «Газете.Ru» профайлер и экономист Наталия Матющенко. Она также уточнила, что верных и однозначных признаков лжи не бывает и что даже после обнаружения трех сигналов обман можно только заподозрить, поскольку твердыми признаками они являться все равно не будут.

Ложь могут выдать фразы, которые принято называть речевыми паттернами. Например, специалисты заметят желание обманщика подтвердить ложные слова клятвой, уверткой от прямого ответа, давлением на совесть, мол, как вы могли обо мне так подумать, манипуляцией религиозностью, которая якобы не позволяет врать,и даже амнезией, когда человек «что-то не припомнит», — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что лжеца могут выдать необычные жесты, позы, микродвижения и выражения лица, которые он не может контролировать. Такими признаками могут быть дрожание рук или губ, прикосновения ко рту или носу, отведение взгляда, скрещенные руки или ноги, притворный кашель, неискренняя улыбка, вытирание пота, покраснение лица, холодные руки, потирание шеи, ерзание на стуле, рассказала Матюшенко.

Эксперт по лжи Светлана Филатова ранее оценила подлинность страданий певца Прохора Шаляпина, который горевал по умершей жене Татьяне Клаудии Дэвис. Профайлер проанализировала его интервью в студии Андрея Малахова и пришла к выводу, что артист «водит публику за нос». По словам эксперта, у вдовца есть какой-то план и это видно по его «фирменным» жестам. В частности, это касается его слов о том, что артист не претендует на наследство умершей супруги.