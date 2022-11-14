Названы способы профилактики сахарного диабета у детей Диетолог Антонова: соблюдение диеты поможет детям предотвратить сахарный диабет

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Для профилактики сахарного диабета у детей и молодых людей важно нормализовать массу тела, вести активный образ жизни и соблюдать диету, рассказала РИАМО диетолог Наталья Антонова. По ее словам, чтобы не допустить развития диабета, важно минимизировать или устранить из рациона быстрые углеводы, исключить из него фастфуд, а также употреблять богатые полиненасыщенными кислотами жиры.

Чтобы предотвратить развитие сахарного диабета, специалист также посоветовала молодым людям и детям дозировать ежедневную физическую нагрузку и проходить около 10 тысяч шагов в день. Кроме того, Антонова предупредила о важности плановой диспансеризации и порекомендовала обращаться к врачу при возникновении любого из симптомов этой болезни — сухости во рту, жажде и учащенном мочеиспускании.

На сегодняшний день в мире насчитывается около полумиллиарда больных сахарным диабетом, при этом число больных растет, пишет издание. Причина увеличения заболеваемости прежде всего заключается в неправильном питании и малоподвижном образе жизни.

Терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что существует ряд опасных заболеваний, которые развиваются бессимптомно, а потому больной может не подозревать об их наличии. Речь идет об атеросклерозе, сахарном диабете, гипертонии, ВИЧ и онкологии, уточнила она. Чтобы вовремя заметить недуг, врач порекомендовала ежегодно проходить обследование в павильонах здоровья, раз в год мерить давление вне зависимости от возраста и делать тест на ВИЧ-инфекцию после каждой случайной половой связи.