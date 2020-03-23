Россияне могут поддерживать физическую форму даже после закрытия из-за распространения коронавируса фитнес-центров. Об этом заявила фитнес-тренер, призёр чемпионата Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу Дарья Ермакова.
По её словам, самостоятельно дома можно выполнять упражнения, техника которых уже отработана на тренировках в зале,
Идём в магазин, и вместо гречки с туалетной бумагой покупаем гантели, которые стоят 1000 рублей. Если такой возможности нет, то это могут быть бутылки с водой, песком или другие подручные средства. Обычно для домашних тренировок ещё используют набор специальных резинок, который, кстати, вы потом сможете использовать и в отпуске, — отметила Ермакова.
Она добавила, что в домашних условиях можно использовать обычные отжимания, приседания, скручивания, планки и выпады. Хорошего результата можно добиться, участвуя в различных онлайн-марафонах. В этом случае тренер составляет и корректирует программу питания и тренировок.
Ермакова советует хорошенько подумать о качестве физических нагрузок без консультации тренера — неправильное выполнение техники упражнений может привести к травме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что распоряжение Роспотребнадзора временно закрыть для посещения с 21 марта все фитнес-центры, бассейны, бани и аквапарки в Москве — адекватная мера. Об этом заявили в Госдуме. Зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Николай Говорин отметил, что на ранних этапах распространения инфекции любые меры по профилактике играют чрезвычайно важную роль.
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