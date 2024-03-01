Названы способы победить плохое настроение после долгой зимы Психолог Хакимов: для победы над хандрой нужно чаще бывать на свежем воздухе

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Чтобы избавиться от чувства усталости и плохого настроения после долгой зимы, следует чаще бывать на свежем воздухе, больше отдыхать и правильно питаться, рассказал в беседе с «Москвой 24» психолог Денис Хакимов. По его словам, в отличие от депрессии, хандра — это естественная реакция организма на смену времени года, которая не требует медицинского вмешательства.

Как правило, до теплых солнечных дней, когда можно убрать зимнюю куртку и сменить гардероб, еще прилично времени, а сезон летних отпусков кажется чем-то запредельно далеким. Это тоже сказывается на эмоциональном состоянии, мы можем чувствовать себя уставшими и раздражительными, — пояснил специалист.

Как отметил психолог, справиться с раздражительностью и поднять работоспособность после зимы помогут прогулки, несложная гимнастика, отказ от вредных привычек и полноценный сон. Кроме того, важно наполнить свои будни положительными эмоциями и впечатлениями: встречами с друзьями и творчеством.

Ранее Агентство стратегических инициатив сообщило, что около 15 млн россиян пребывают в состоянии глубокой депрессии, это почти 10% от всего населения. Среди основных причин депрессии фигурируют длительная болезнь, смерть близкого, крупный кредит, одиночество и насилие в семье. В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек.