Названы способы определить недоплату пенсии Депутат Чаплин: причиной недоплаты пенсии могут быть ошибки в документах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причинами недоплаты пенсии могут быть неправильное оформление документов, неполный стаж работы или изменение законодательства, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, также пенсия может приходить не в полном объеме из-за того, что не все факторы, влияющие на размер выплат, учтены. В таком случае он рекомендовал обратиться в Пенсионный фонд за разъяснениями.

Если ваши документы были заполнены с ошибками или неправильно, это может привести к недоплате пенсии. Если у вас есть пропуски в трудовой книжке или данные о работе не были правильно учтены, это также может привести к недоплате пенсии. Проверьте свою трудовую книжку и обратитесь в Соцфонд для уточнения данных о вашем стаже работы. Проверьте, не было ли изменено законодательство на момент начала выплаты вашей пенсии, и обратитесь в Пенсионный фонд для получения информации об этих изменениях, — сказал депутат.

Для расчета пенсии также учитываются различные факторы, такие как заработок, индексация и средний доход во время трудовой деятельности. Если эти факторы были неправильно учтены или пропущены, это может привести к недоплате пенсии, пояснил Чаплин.

Также он подчеркнул, что некоторые недоплаты могут быть связаны с ошибками, допущенными со стороны Соцфонда. Например, когда указаны неправильные данные, произошли технические проблемы или ошибка в расчетах.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что начисление пенсий ниже прожиточного минимума для неработающих граждан пенсионного возраста случается при технических ошибках. По его словам, такие случаи единичны, а получатели этой социальной выплаты «не бьют тревогу».