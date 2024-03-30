Названы способы определения эмоционального выгорания у школьников Психолог Гольдштейн: перегрузки в школе вызывают у детей эмоциональное выгорание

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Несмотря на распространенное убеждение, что с эмоциональным выгоранием сталкиваются только взрослые, сегодня этой болезнью повсеместно страдают и дети, рассказала «Газете.Ru» психолог Кира Гольдштейн. По ее словам, одной из основных причин такой проблемы у школьников являются перегрузки во время учебы, из-за которых у несовершеннолетних не остается свободного времени.

Взрослые думают, что у детей не бывает эмоционального выгорания, ведь «они ничем таким не заняты». Но если начать разбираться, то выходит, что у современных детей часто нет свободного времени. Поэтому одной из главных причин эмоционального выгорания у детей являются перегрузки в школе, — заявила Гольдштейн.

Психолог добавила, что признаками эмоционального выгорания у детей являются нарушение сна, рассеянное внимание и сниженная продуктивность, слабость. Кроме того, у ребенка могут наблюдаться головные боли, снижение аппетита или, наоборот, переедание.

Ранее специалисты Химкинской областной больницы сообщили, что для избежания эмоционального переутомления необходимо своевременно и достаточно отдыхать. Кроме того, нужно спать достаточное количество часов и грамотно распределять физические и умственные нагрузки.