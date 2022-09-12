Названы способы облегчить длительную поездку с детьми на машине Поездку с детьми облегчат держатели для смартфонов, дорожные столики и горшки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родителям, которые собираются отправиться в долгое путешествие с ребенком, обязательно следует оснастить свой автомобиль автокреслом с откидной спинкой и дорожным столиком, автошторками на окна и держателями для смартфонов, сообщает «МК в Калининграде». По данным издания, все эти приспособления значительно облегчат длительную поездку. Кроме того, рекомендуется иметь с собой в машине складной горшок и дозатор молочной смеси.

Сидеть длительное время в одном положении достаточно тяжело, да и уснуть сидя может не каждый ребенок. Хороший выход из ситуации — кресло с откидной спинкой, наклонив которую, можно поспать, — пишет издание.

В долгой дороге занять детей помогут гаджеты, с которыми для ребенка время пролетает в разы быстрее. Держатели для смартфонов или планшетов помогут расположить монитор на безопасном для зрения ребенка расстоянии. Однако есть и альтернатива — установив на детское кресло дорожный столик, можно не только упростить задачу с кормлением ребенка, но и обустроить ему место, на котором он сможет играть и рисовать.

Издание советует взять с собой в дорогу складной горшок, ведь на некоторых участках пути может не быть возможности остановиться. Также рекомендуется установить на окнах автомобиля шторки, которые спасут от слепящего солнца. При путешествиях с маленькими детьми, которые все еще находится на искусственном вскармливании, можно заранее отмерить готовые дозы и засыпать в дозатор. Тогда питание в дороге будет проходить наиболее комфортно.

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