Названы способы обезопасить себя от заражения холерой Вирусолог Викулов заявил, что мытье овощей и фруктов снижает риск заражения холерой

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Мытье овощей и фруктов снижает риск заражения холерой, рассказал вирусолог Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, также следует внимательно выбирать места для купания, особенно если речь идет о пресноводных водоемах.

Возможны случаи заражения через воду, реже — через пищу. Очень важно правильное мытье овощей и фруктов в летний период. Купание в пресноводных водоемах увеличивает риск заражения, а также употребление некоторых морепродуктов, в частности, это речная рыба, раки, креветки, устрицы, не термически обработанные, — сказал Викулов.

Он добавил, что холера является завозной инфекцией, поэтому в зоне риска заражения находятся туристы, посещающие эндемичные жаркие страны. Кроме того, заболевание может появиться у людей с низкой кислотностью желудочного сока и злоупотребляющих алкоголем.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения холеры в России сохраняются, однако в последние несколько лет случаев заболевания практически не наблюдается. Она подчеркнула, что ведомство делает все возможное для того, чтобы проникновение инфекции в РФ было наименее возможным.

Накануне жителям Одесской области запретили купаться в море и ловить рыбу в открытых пресных водоемах из-за обнаружения возбудителя холеры и других инфекционных болезней в воде. Также в регионе зафиксировано значительное превышение нормы содержания кишечной палочки.