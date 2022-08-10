Названы способы, как предотвратить распространение коронавируса в школах Врач Сапронов порекомендовал обрабатывать школы кварцевыми лампами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы снизить скорость распространение коронавируса в российских школах, нужно обрабатывать помещение кварцевыми лампами, ввести соблюдение социальной дистанции и разделять группы детей во время перемен, заявил врач Георгий Сапронов в разговоре с РИАМО. Он добавил, что говорить о необходимости масочного режима можно будет только после анализа данных о заболеваемости.

Говорить о вводе масочного режима можно будет только после анализа данных по скорости роста заболеваемости, но то, что маски являются достаточно эффективным средством борьбы с распространением коронавирусной инфекции — это факт. Это относительно хороший способ предотвратить заражение, и их применение точно было бы не лишним в закрытых помещениях, — уточнил Сапронов.

Он предположил, что школьников младших классов будет достаточно трудно принудить носить маски в образовательном учреждении. По мнению медика, родители должны осознавать ответственность за свои действия, если они решаться отправить больного ребенка в школу. Сапронов добавил, что предотвратить распространение коронавируса могли бы помочь обеззараживающие средства для рук, которые можно установить в школах.

Ранее сообщалось, что в московские медучреждения возвращается масочный режим. Согласно приказу столичного депздрава, маски обязаны носить все сотрудники, а руководители должны запастись антисептическими растворами и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, запрещается посещение пациентов в стационарах родственниками в целях предотвращения распространения инфекции.