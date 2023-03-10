Названы способы избавиться от вдовьего горба Хирург Щербинин: массаж и мануальная терапия помогут избавиться от вдовьего горба

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Массаж шейно-воротниковой зоны, мануальная терапия и лечебная физкультура способны помочь избавиться от вдовьего горба, рассказал «Газете.Ru» хирург Виктор Щербинин. По его словам, к консервативным методам лечение жировых отложений в нижних шейных отделах позвоночника относятся ультразвуковая и ударно-волновая терапия, а также аппаратные методы лечения. При небольшом объеме горба допускается использование липолитиков — препаратов, расщепляющих жир. Врач добавил, что вдовий горб можно убрать и хирургическими методами.

Могут быть консервативные методы: ЛФК, массаж шейно-воротниковой области, мануальная терапия, ультразвуковая и ударно-волновая терапия, аппаратные методы лечения, использование липолитиков (препараты, расщепляющие жир) при небольшом объеме горбика, — перечислил Щербинин.

Вдовий горб возможно удалить с помощью иссечения избытка кожно-жировой складки в шейно-воротниковой зоне, отметил эксперт. Также его можно убрать с помощью липосакции. Он подчеркнул, что вид лечения выбирается после диагностики пациента, которому проводят рентгенографию шейного отдела позвоночника, томографию позвоночного столба, оценку кровообращения головы и шеи, денситометрию и УЗИ мягких тканей.

Хирург добавил, что вдовий горб чаще всего появляется у женщин предменопоузального и менопоузального возраста. Чаще всего эта проблема касается людей с лишним весом, малоподвижным образом жизни, а также тех, кто длительное время находится в позе с согнутой спиной и опущенной головой, пояснил он.

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