Названы способы избавиться от «неудержимой» тяги к вредной еде Эндокринолог Калошина: тягу к вредной еде победят овощная или фруктовая диеты

Весеннюю тягу к сладкой и жирной пище помогут преодолеть овощная или фруктовая диеты, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина. Она отметила, что при неудержимом влечении к вредным продуктам необходимо нормализовать режим питания.

Нормализуйте режим питания. Не делайте больших перерывов между приемами пищи. Если организм долго не получает нужные питательные вещества, то нацеливается сразу на большое количество энергии. Отсюда неудержимая тяга к сладостям, жирному, жареному, — добавила Калошина.

По ее словам, завтра, обед и ужин должны проходить в одно и то же время. Медик напомнила: ежедневно стоит употреблять минимум пять порций овощей и фруктов.

В день рекомендовано потреблять не менее пяти порций овощей и фруктов. Например, на завтрак — яблоко или банан, на обед — огурец или помидор, на ужин — салат из капусты, в дополнение к этому два перекуса — любые ягоды или фрукты. Важно стараться, чтобы все фрукты были разнообразной расцветки — яркие, красочные, красиво их укладывать, повышая пищевой интерес к витаминным продуктам, — подытожила Калошина.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала, что бутерброды, хлопья и мюсли вредно есть на завтрак. По ее словам, также не самым здоровым вариантом завтрака считаются яичница с беконом и каши быстрого приготовления.