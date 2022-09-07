Названы способствующие возникновению рака продукты Диетолог Ковальков: употребление чипсов способствует развитию онкологии

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Чипсы

Чипсы, сильногазированные напитки, а также мясные полуфабрикаты способствуют развитию онкологии, предупредил доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков. В беседе с «Народными Новостями» он пояснил, что причины возникновения рака до сих пор мало известны, однако большинство специалистов сходятся в том, что раковые клетки растут за счет быстрых углеводов.

Я дискутировал с онкологами на эту тему, они говорят, что чипсы — это путь к онкологии. Раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а быстрое топливо — это быстрые углеводы, — подчеркнул врач.

Ковальков отметил, что употребление жареного мяса не так вредит организму, как сосиски, колбасы и различные копчености. Он также посоветовал сократить количество углеводов в рационе на протяжении дня. Однако для этого не обязательно полностью отказываться от сладкого, нужно лишь ограничить его потребление до 150 гр в сутки.

Диетолог Маргарита Королева ранее сообщила, что снижение аппетита может быть вызвано упадком сил, а в некоторых случаях и онкологией. По ее словам, при появлении такого симптома необходимо обследование желудочно-кишечного тракта, чтобы выяснить, почему не работают центры, формирующие состояние голода.