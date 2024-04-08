Названы специальности, которым не стоит учиться онлайн Эксперт образования Самокатова посоветовала не проходить IT-курсы онлайн с нуля

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Не стоит брать IT-курсы онлайн с нуля, предупредила руководитель проектов онлайн-образования Анна Самокатова. В разговоре с РИАМО эксперт подчеркнула, что за счет растущей популярности данное направление начинает приносить меньше дохода: появляется большое количество выпускников онлайн-школ в сегменте «джуниор».

За счет своей растущей популярности айтишные специальности начали приносить меньше дохода: количество выпускников разнообразных онлайн-школ растет, как грибы после дождя, все они находятся в сегменте «джуниор» или «стажер», — пояснила эксперт.

За последний год, по ее словам, зарплаты начинающих специалистов в сфере IT снизились на 15%, и такая тенденция продолжает сохраняться. Также не стоит тратить деньги на курсы по нутрициологии. Это связано с репутацией данной профессии. Как отметила Самокатова, нутрициологам не нужно иметь медицинских лицензий. Из-за этого после курсов такой специалист сможет дать только общие рекомендации по питанию, которые известны всем.

Эксперт добавила, что также не стоит учиться онлайн на тренера. Тем, кто имеет соответствующее образование, пройти курсы переподготовки можно, но если человек решил обучаться с нуля дистанционно, он рискует столкнуться с проблемами при трудоустройстве. Это связано с тем, что работа тренера предполагает умение контактировать с другими людьми и навыки оказания первой помощи.

Руководитель Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов ранее рассказал, что не стоит покупать только что запущенные онлайн-курсы, чтобы не попасть в руки инфомошенников. Он призвал россиян не совершать эмоциональные покупки, а хладнокровно оценить предложение.