Россиянам рассказали, как экономить на одежде Россиянам посоветовали систематизировать гардероб, чтобы тратить меньше денег на одежду

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Чтобы тратить меньше денег на покупку одежды, надо систематизировать свой гардероб и определить, какие вещи человек носит чаще других. INFOX.ru советует составить базовый набор повседневных вещей, которые хорошо сочетаются друг с другом.

Задача — получить приблизительную итоговую сумму для покупки недостающих вещей, чтобы приобрести их и надолго закрыть для себя этот вопрос. Далее нужно спланировать, где вы эти деньги возьмете и как будете тратить. Для наиболее дорогих приобретений, вроде верхней одежды и обуви, есть смысл некоторое время откладывать деньги, — пишет издание.

Также россиянам порекомендовали покупать одежду не в сезон, так как, например, в начале марта зимняя обувь будет стоит в два-три раза меньше, чем осенью. Более того, людям не надо покупать дешевую одежду, так как она прослужит недолго: покроется катышками или потеряет форму. Россиянам посоветовали искать качественные вещи, которые позволят сэкономить в долгой перспективе.

Расширьте свою зону шоппинга до стоков, секонд-хендов и обычных супермаркетов. Неплохие вещи можно встретить даже в «Ашане» и переходе. Например, что-то из домашней одежды или аксессуаров. Не забывайте также о сезонах распродаж и проверяйте стоимость понравившихся вещей в разных интернет-магазинах, — сообщает издание.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что главная вещь современного гардероба — тонкий стёганый пуховик. Сочетать одежду разных сезонов нормально, заверил эксперт, такой пуховик поможет создать многослойный образ.